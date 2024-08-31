Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde aniden başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

Genel Müdürlüğü'nün "turuncu" uyarıda bulunduğu 'nin Demirköy ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçede aniden başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü bölgede sağanağın aralıklarla hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşlar ani su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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