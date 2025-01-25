Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

E.K, yönetimindeki otomobil, Doğu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada otomobil sürücüsü E.K. ile yanındaki yolcu yaralandı.





Yaralılar ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

