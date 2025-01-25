Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırklareli'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

E.K, yönetimindeki otomobil, Doğu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü E.K. ile yanındaki yolcu yaralandı.


Yaralılar ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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