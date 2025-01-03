Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Anıl Ç. idaresindeki 39 ED 299 plakalı otomobil, Kızılcıkdere köyü yakınlarında şarampole devrildi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Buse Ç. ve Kerem Ç, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.