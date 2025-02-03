Kırklarelin'de sis: Görüş mesafesi düştü

Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.

Kırklarelin'de sis: Görüş mesafesi düştü

Kentte öğle saatlerinde başlayan sis hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler, trafikte güçlükle ilerledi.

Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.

Sis özellikle Kırklareli-Pınarhisar kara yolunda etkisini gösteriyor. Bu bölgede görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.

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