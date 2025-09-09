Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 61.04 gram metamfetamin, 52.21 gram AM-2201 sentetik kannobinoid hammaddesi, 7.71 gram skunk, 26 bin 200 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para, uyuşturucu madde paketleme ve satışında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Z.S., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.