Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheliye yönelik Babaeski ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.



Ekiplerin baskını sırasında şüpheli O.C, uyuşturucu maddeleri tuvalete dökerken yakalandı.



Operasyonlarda şüpheli O.C, S.C. ve O.S. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.C. ve O.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Şüphelilerin evinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, 2 tabanca, 22 tabanca mermisi, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 750 lira ele geçirildi.

