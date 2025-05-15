Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Vize, Kofçaz, Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, silah, muşta ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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