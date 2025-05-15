Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Vize, Kofçaz, Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, silah, muşta ile kazı malzemeleri ele geçirildi.



Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.