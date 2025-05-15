Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Vize, Kofçaz, Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, silah, muşta ile kazı malzemeleri ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Polis Adliye
- Kırklareli
- Uyuşturucu