Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde ticareti yapıldığı iddiası üzerine Cumhuriyet Mahallesi'nde bir adrese düzenledi.

Evde yapılan aramada, 48,77 gram sentetik kannabinoid, 12,42 gram esrar, 13,67 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, tabanca ve 59 mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 87 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler H.O.S, T.T. ve S.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

TÜRKİYE HABERLERİ

Bali Adası’nda trafik kazası geçiren Tuğcan Işık, İstanbul’a getirildi

Bali Adası’nda trafik kazası geçiren Tuğcan Işık, İstanbul’a getirildi

Nemrut Dağı'nda 20 santimetrelik etçil çekirge görüldü

Nemrut Dağı'nda 20 santimetrelik etçil çekirge görüldü

6 saatlik çalışma sonucu bulundu: Göle giren adamın acı ölümü

6 saatlik çalışma sonucu bulundu: Göle giren adamın acı ölümü

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına darbe: 43 tutuklama

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına darbe: 43 tutuklama

MİT’ten siber operasyon: Casusluk şebekesi çökertildi

MİT’ten siber operasyon: Casusluk şebekesi çökertildi

AK Parti yeni anayasa çalışmalarına hız verdi

AK Parti yeni anayasa çalışmalarına hız verdi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...