Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize, Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 53 litre kaçak içki ile kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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