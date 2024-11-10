Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize, Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekipler düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 53 litre kaçak içki ile kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

