Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize, Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 53 litre kaçak içki ile kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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