Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonunu düzenlendi. 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

'nde jandarma ekipleri kent merkezi ile Vize, Kofçaz, Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, düzenlenen operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, silah, muşta ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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