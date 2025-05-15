Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri kent merkezi ile Vize, Kofçaz, Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, düzenlenen operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, silah, muşta ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.