Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonunu düzenlendi. 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri kent merkezi ile Vize, Kofçaz, Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, düzenlenen operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, silah, muşta ile kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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