Kırklareli’nde vahşet! Eşini baltayla öldürdü, polise gidip itiraf etti

Kırklareli’nde eşini baltayla öldüren zanlı gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, zanlı Recep Ç. (64) İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek polis ekiplerine eşini öldürdüğünü itiraf etti.



Zanlının Pınar Mahallesi’ndeki evine giden polis ekipleri Aysel Ç.’nin (58) hareketsiz yattığını gördü.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aysel Ç.’nin başına aldığı balta darbesiyle yaşamını yitirdiğini tespit etti.



Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aysel Ç.’nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



Olayla ilgili zanlı Recep Ç. gözaltına alındı.