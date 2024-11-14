Kırklareli’nde vahşet! Eşini baltayla öldürdü, polise gidip itiraf etti
Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Kırklareli. Emniyet Müdürlüğü’ne giden bir kişi, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Eve giden polisler, Aysel Ç. isimli kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede kadının başına aldığı balta darbesiyle yaşamını yitirdiğini belirledi. Zanlı gözaltına alındı.
Kırklareli’nde eşini baltayla öldüren zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, zanlı Recep Ç. (64) İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek polis ekiplerine eşini öldürdüğünü itiraf etti.
Zanlının Pınar Mahallesi’ndeki evine giden polis ekipleri Aysel Ç.’nin (58) hareketsiz yattığını gördü.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aysel Ç.’nin başına aldığı balta darbesiyle yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aysel Ç.’nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili zanlı Recep Ç. gözaltına alındı.
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