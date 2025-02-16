Kırklareli’nde yangın: 200 dekar alan zarar gördü

Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangında 200 dekar alan zarar gördü.

Kırklareli’nde yangın: 200 dekar alan zarar gördü

Kavaklı beldesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye, AFAD, UMKE, Orman İşletme Müdürlüğü ile TOMA müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren yangında 200 dekar otluk ve ağaçlık alan zarar gördü.

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