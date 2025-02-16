Kırklareli’nde yangın: 200 dekar alan zarar gördü
Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangında 200 dekar alan zarar gördü.
Kavaklı beldesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye, AFAD, UMKE, Orman İşletme Müdürlüğü ile TOMA müdahale etti.
Yaklaşık 2 saat süren yangında 200 dekar otluk ve ağaçlık alan zarar gördü.
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