Kırklareli'nde yoğun kar yağışı: Araçlar yolda kaldı

Demirköy ile Kofçaz ilçeleri ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kar yağışı tipi şeklinde etkili oluyor. Kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahyatepe ile Jandarma Kule mevkilerinde 15 santimetreye ulaştı. Demirköy ilçesinde TRT'ye ait verici ve NATO radar istasyonlarına giden yol ulaşıma kapandı.

Jandarma Kule ile Mahyatepe mevkilerinde bazı araçlar yolda kaldı. Pınarhisar, Demirköy ilçelerine ulaşımın sağlandığı yolda bazı araçlar kaza yaptı.



Jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.



Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme çalışmaları yürütüyor.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.