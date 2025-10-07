Kırklareli'nde yolcu minibüsü devrildi: Yaralılar var

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

'nde Ercan M. (35) idaresindeki Babaeski ilçesi Alpullu Kavşağı'nda refüje devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan 7 yolcu, ambulanslarla Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yağışın etkili olduğu bölgede polis ekipleri önlem aldı.

