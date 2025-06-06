Kırklareli'nde zincirleme trafik kazası

B.B.'nin kullandığı otomobil, S.E. idaresindekiSUV tipi araç ve M.K. yönetimindeki otomobil, Erikler köyü yakınlarında çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, araç sürücüleri ve otomobildeki yolcu M.K. yaralandı.



Otomobilde sıkışan sürücü M.K, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle kısmen kapanan yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.