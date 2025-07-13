Kırklareli'ndeki orman yangını kontrol altında

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine bağlı Kocatarla köyü yakınlarında anızlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Alevlere havadan helikopter ve 2 uçak, karadan ise 18 arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi.



Yangının ilk çıktığı noktada bir otomobil de yandı.



Köylüler traktörleri ile yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Alevler ekiplerin 8 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangında, 250 dekarlık alan zarar gördü.