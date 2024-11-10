Kırklareli’ndeki orman yangını söndürüldü

Babaeski ilçesine bağlı Çavuş köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İl Özel İdaresi ekipleri de su tankerleriyle çalışmalara destek verdi.



Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 6 hektar ormanlık alan zarar gördü.