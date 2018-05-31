Edirne'de geçen yıl yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Kırkpınar'ın ağalık ihalesine giren iş adamı Ahmet Çetin, açık artırmada 1 milyon 522 bin lira vererek, 657'nci Kırkpınar'ın ağalığını kazandı.

Protokol gereği ağalık bedelini geçen yılın Aralık ayına kadar ödemesi gereken Çetin, bugüne kadar paranın tamamını ödemedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ahmet Çetin'in bugüne kadar 658 bin lira yatırdığını belirterek, "864 bin lira ödenmeyen bir rakam var. Bugüne kadar bu para ödenmediği için Kırkpınar ağalığı ihalesini iptal ettik. Şimdi yeniden ihaleye çıkacağız" dedi.

İş adamı Ahmet Çetin, ağalığının düşürülmesiyle ilgili konuştu

"15 TEMMUZ'DA DAVUL ÇALMAM"

Sorunun para olmadığını açıklayan ağalığı düşürülen Ahmet Çetin ise, Kırkpınar güreşleri finalinin yapılacağını 15 Temmuz günü üzerinde durdu.

Çetin, "15 Temmuz benim şehitlerimin günü, kimse bana kıyafet giydiremez. Kimse beni Kırkpınar'a sokup davul çaldıramaz. Gazilerin olduğu günde, meclise bomba atıldığı günde eğlence yapamam. Toprak ve bayrağa saldırı olduğu gün eğlence olmaz. Kırkpınar Güreşleri'nin tarihini ertelediği gün 1 milyon lira vereceğim. 15 Temmuz denilince tüylerim ürperiyor, kanım duruyor. Eğer birisi oraya çıkarsa davul çaldıracak kapasitesi varsa, o kansızdır. Biz bir milletiz, millete o gün bomba atılmış, meclise bomba atılmış. Ben o gün çıkacağım efendim Kırkpınar ağasıyım, ben davul çaldıracağım, ben güreş yaptıracağım. Hayır arkadaşlar yapmıyorum. Gücü olanda yaptırsın" diye konuştu.

"HUKUKA BAŞVURACAĞIM"

Çetin, kararın kendisine tebliğ edilmesinden sonra hukuki yollara başvuracağını belirterek şöyle konuştu:

"Elime bir belge gelmedi, duyumla geldim. Neyi iptal ediyorsunuz, çocuk mu uyutuyorsunuz. Tebliğ olduğu anda hukuksal süreci var. Belediye başkanı ile şahsi bir husumetim yok, ben duyum üzerine geldim. Şehitlerin olduğu günde bayram olmaz. Eski tarihte yani 8 Temmuz'da yapılsaydı parayı öderdim. Ben başkanı uyardım, ağa konağı istiyorum, VIP istiyorum, protokol istiyorum, Kentler Birliği burada olsun istedim. Seçim var protokol bulamazsın dedim. Suç mu istedim? Seçimde hangi bakanı bürokratı bulamazsınız. Kırmızı dipli davetiye için verilen mumu kime verecekseniz? Madem ödemediğim zaman iptal etmemiş, şimdi iptal ediyor."

"1.5 MİLYON KUZUYA MI VERDİM?"

Sözleşmede isteklerinin olup olmadığının sorulması üzerine konuşan Çetin, "Ne olacakmış? Altı boş, kuzuya mı 1.5 milyon lira verdim ya şaka mısınız siz? Ben size kuzudan ekspresini yaptırayım, bin gez. Gezebiliyorsan? 1.5 milyon kuzuya vereceğim, Andaval andaval gezeceğim öyle mi? Protokolde yerin olmayacak, bir şey olmayacak kimim ben ya? İfadelerini kullandı.

BELEDİYE SEÇİM NEDENİYLE ERTELEDİ

Bu arada Edirne Belediyesi bu yıl 657'ncisi yapılacak olan Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma ihtimali üzerine 9-15 Temmuz tarihleri arasında yapılmasına karar vermişti.

PARALARLA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEMİŞTİ



Kırkpınar ağalığını kazanan Ahmet Çetin, ağalık bedelinin ilk taksitini ödemediği iddiaları üzerine 8 Eylül 2017 günü Edirne'de düzenlediği basın toplantısına çanta dolu para ile gelmişti.



Çantadan çıkardığı paraları gazetecilere gösteren Çetin, "Ağalık parasını ödedim, ben züğürt ağa değilim. Bu para kağıt parçası. Ben bu paralar için almadım ağalığı. Ağalık, Edirne'de kalsın diye aldım. Biz bunu kazanıyoruz. Durduramadığımız insanların dedikodusu var. Ahmet Çetin bu parayı ödeyecek. Aralık ayına kadar ödeme süremiz var. Daha önceki ödemelerde çek, senet ödeniyor da bende mi ödenmiyor? Ödeyemedi diyorlarsa, onlar da toplanıp basın toplantısı yapsınlar ve desinler ki; 'Biz Ahmet Çetin'den parayı alamadık', yiyorlarsa yapsınlar. Benim için para elimin kiri. 5 arabam 2.5 trilyon lira para" demişti.



DAHA ÖNCE DE AĞALIKLAR DÜŞÜRÜLDÜ



Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde daha önceki yıllarda da ağalık ihalesini kazanıp, parasını ödemeyenlerin ağalıkları iptal edilmişti.



1950 yılında Kasım Bayraktar, ağalık bedelini ödemeyince, Murat Şener ağa oldu.



1953 yılında Kırklarelili Adem Kireççi, parayı dönemeyince yerine İbrahim Bildik ağalığı aldı.



1964 yılı ağalık ihalesini kazanan Ali Rıza Keleş, ihale bedelini yatırmayınca Hasan Vatan ağalığı aldı.



1981 yılında ise Mustafa Pekdemir de parasını yatırmayınca, ağalık belediye encümen kararı ile Edirneli iş adamı Mehmet İriş'e verildi.



2002 yılında da Kırkpınar'ın ilk kadın ağalığını alan Zübeyde Kavraz, belirlenen süre içinde ağalık bedelini ödemeyence, yeniden yapılan ihalede Necdet Çakır ağalığı kazandı.

İHALE 7 HAZİRAN'DA

Öte yandan iş adamı Ahmet Çetin'in Kırkpınar ağalığını iptal ederek düşürmesinin ardından 7 Haziran'da yeni ağalık ihalesi yapılacağını açıkladı.