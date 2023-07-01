Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, ödül ne kadar olacak? (662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı)

2023 yılı 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri maç programı belli oldu. Her yıl Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen güreş müsabakaları öncesinde büyük heyecan devam ediyor. Müsabakayı takip edecek olan vatandaşlar ise güreş maçlarının hangi günler oynanacağını ve para ödülünü merak ediyor. İşte ayrıntılar.



KIRKPINAR GÜREŞLERİ NE ZAMAN?



Edirne Belediyesi tarafından 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri 7-8-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



ÖDÜL NE KADAR?



Cumhuriyetin 100. yılına denk gelen 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı bu yıl 1 milyon TL’lik para ödülünün sahibi olacak.



Başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 125’şer bin TL para ödülü verilecek.

KIRKPINAR GÜREŞLERİ 2023 PROGRAMI



Her yıl yüzlerce pehlivanın kol bağladığı Sarayiçi Er Meydanı’nda güreşler 7 Temmuz Cuma günü saat 09.00’da başlayacak.



Güreşler Sarayiçi’nde devam ederken, Kırkpınar’ın en önemli ritüellerden biri olan Ağa Karşılama Töreni gerçekleştirilecek. Kırkpınar’ın 3 altın kemerli ağası, 662. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, 7 Temmuz Cuma saat 10.00’da Selimiye Meydanında gerçekleştirilecek olan törenle karşılanacak. Daha sonra tören Atatürk Anıtı’nda devam edecek.



Kırkpınar’ın açılış programı ise saat 18.30’da Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek. 8 Temmuz Cumartesi Günü güreşler Sarayiçi Er Meydanı’nda devam edecek.



9 Temmuz Pazar Günü, Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat 09.00’da başlarken, Ağalık İhalesi saat 15.00’te, Bayrak Töreni saat 16.00’da Final Güreşi saat 17.30’da, Ödül Töreni ise saat 18.30’da gerçekleştirilecek.