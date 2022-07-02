Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yasa boğan ölüm

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne sporcuları katılan antrenör Korkutelili Muhammet Ali Sarıcalar (39) kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.



Sarıcalar dün çıraklarının güreşleri kazanması sonrası kutlama amacıyla otomobille yemeğe götürdüğü sırada kent merkezine ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri geldi.

Hastaneye kaldırılan Sarıcalar'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Sarıcalar'ın yarın memleketi Antalya'nın Korkuteli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.



KORKUTELİ EKİBİ YASTA



Korkuteli Belediyesi Güreş Koordinatörü Ercan Köroğlu, yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını söyledi.



Dün haber gelince apar topar hastaneye gittiklerini anlatan Köroğlu, "Kalp masajı yapıyorlardı yaklaşık 1 saat yaptılar. Yolda giderken kalp krizi geçirmiş, arabanın hakimiyetini kaybettiği için duvara vuruyor. Çok üzgünüz. Muhammed hocanın yanında araba içinde çırakları varmış. Allah rahmet eylesin. Hakkımız helal olsun. Kırkpınar'da finalleri de göremedi, evlatlarına ailesine eşine sabırlar diliyorum. Onların da başı sağ olsun, bizim de başımız sağ olsun. Tüm güreş camiasının." diye konuştu.



Kaza sırasında arabada olan ve Sarıcalar'ın yetiştirdiği güreşçilerden Tunahan Çivitçi de çok üzgün olduğunu belirtti.



Yemekten sonra dinlenmek üzere otele gidecekleri sırada kaza meydana geldiğini anlatan Çivitçi, "Kazandığımız için hocam çok sevinçliydi beraber otele dinlenmeye gidecektik. Alelacele çıktık arabaya bindik. Yoldan arkadaşları da aldık 15-20 saniye içinde araba duvara çarptı. Anlamadık sonradan da kalp krizi geçirdiğini öğrendik. Allah rahmet eylesin. Müsabakayı kazandım büyük sevinç yaşadım. O sevinçten sonra böyle oldu" ifadelerini kullandı.



Başta Korkutelili başpehlivanlardan Ali Gürbüz olmak üzere Orhan Okulu ve İsmail Balaban da taziye yayımladı.



