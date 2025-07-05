Kırkpınar'da güvenliği sağlamak için binlerce polis görevlendirildi

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun koordinesinde ekipler, Sarayiçi Er Meydanı'nda vatandaşların güreşleri güvenli şekilde izleyebilmesi için yoğun mesai harcıyor.



Çeşitli illerden de polis takviyesi yapılan kentte ekipler, er meydanı içinde, tribünlerde ve çevrede güvenlik önlemi alıyor. Alan çevresindeki giriş ve çıkışlar da kontrol altında tutuluyor.



Güvenlik önlemleri, havadan dronla yapılan denetimlerle de destekleniyor. Polis helikopteri de zaman zaman devriye uçuşu yapacak.