Kırmızı bayraklar çekildi! Ölümcül tehlike bugün de sürüyor, denize girmek yasak

Ölümcül sonuçlara neden olabilen rip akıntısı tehlikesi nedeniyle, Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde bugün de denize girmek yasak.

RİP AKINTISI NEDİR?

Rip akıntısı iki farklı faktörün birlikte etkisiyle oluşur.

Bunlardan birincisi kıyının arazi yapısı, diğeri ise rüzgarlı hava şartlarına bağlı olarak oluşan sık dalgalardır.

Açık denizde birbirine paralel olarak ilerleyen dalgalar kıyıdaki kayalıklara ya da mendireklere çarptıklarında hareket düzenleri bozulur ve ileri doğru savrulan sular kıyıya yığılmaya başlar.

Rip akıntıları Türkiye'nin özellikle Karadeniz kıyıları için sıkça gündeme gelse de bazı özel kıyı şekillerine bağlı olarak diğer denizlerde de görülürler.