Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan suçluların Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

12 şüpheli Gürcistan, Almanya, Avusturya ve Fransa'dan getirildiğini açıklayan Yerlikaya, " Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.K., O.U., M.T., K.K., B.T., T.L., İ.K., A.A., S.D., E.Y., Z.S. ve H.D. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı." dedi.

Yerlikaya, şüphelilerin; Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Yağma, Kasten Öldürme, Dolandırıcılık, Silahla Tehdit, Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma ve Bulundurma, Uyuşturucu Madde Satın Almak ve Kullanmak, Hakaret, Tehdit, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama ve Uyuşturucu Madde Ticareti gibi suçlardan dolayı arandığını açıkladı.