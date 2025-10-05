Kırmızı bültenle aranan 6 suçlu Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Asayiş Daire Başkanlığı yapılan koordineli çalışmaları sonucu; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.A., S.Ö., Y.İ., A.A., H.D., T.T. ile ulusal seviyede aranan S.B. ve H.E. isimli şüpheliler yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı.



Açıklamayı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.



Şüphelilerin Gürcistan, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran'da yakalandığı bildirildi.