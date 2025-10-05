Kırmızı bültenle aranan 6 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; kırmızı bültenle aranan 6, ulusal düzeyde aranan iki kişinin yurt dışından getirildiğini duyurdu.

Kırmızı bültenle aranan 6 suçlu Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Asayiş Daire Başkanlığı yapılan koordineli çalışmaları sonucu; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.A., S.Ö., Y.İ., A.A., H.D., T.T. ile ulusal seviyede aranan S.B. ve H.E. isimli şüpheliler yakalandı ve 'ye iadeleri sağlandı.

Açıklamayı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

Şüphelilerin Gürcistan, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran'da yakalandığı bildirildi.

