Kırmızı bültenle aranan Atilla Önder yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Atilla Önder İspanya'da yakalandı. Önder, Türkiye’ye getiriliyor.

Kırmızı bültenle aranan Atilla Önder yakalandı

İlişkili

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet", "Tehlikeli Maddeleri Izinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından firari olarak aranan Atilla Önder’in İspanya’da yakalanarak ’ye getirileceğini duyurdu.

BAKAN SOYLU PAYLAŞTI

Bakan Soylu Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Türk Polisi takip etti, Kırmızı Bültenle aranan, dünyanın en önemli uyuşturucu baronlarınlarından biri İspanya'yla iş birliğiyle yakalandı, Türkiye’ye getiriliyor. Kahraman Türk Polisimize tebrikler.' açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...