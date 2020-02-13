Kırmızı bültenle aranan 'ikinci tosuncuk' yakalandı

İzmir'de kurduğu şirket aracılığıyla yaklaşık 30 bin kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan şüpheli gürcistan'da gözaltına alındı.



'Saadet Zinciri' yöntemiyle dolandırıcılık yapan Atakan A'nın Gürcistan'da olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler Gürcistan'daki güvenlik güçleriyle irtibata geçti. Atakan A'nın Batum'da bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine belirlenen adrese ortak operasyon düzenlendi.

Atakan A. yakalanarak gözaltına alındı. Yüksek kar payı vaadiyle Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin vatandaştan 10 milyon liranın üzerinde parayı hesabına aktaran ve daha sonra da yurt dışına kaçan Atakan A. kırmızı bültenle aranıyordu.