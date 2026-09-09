Kırmızı bültenle aranan suç örgütü şüphelisi sınırda yakalandı
09.09.2026 20:56
Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
İstanbul’da bir kafe ile Irak Konsolosluğu’na yönelik eylemlerin şüphelisi olarak kırmızı bültenle aranan Muhammed Ali Çınar, Gürcistan’dan Türkiye’ye girerken yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre Çınar’ın, 30 Kasım 2024’te Bahçelievler’deki Şato Cafe’ye ve 21 Mart 2025’te Şişli’deki Irak Konsolosluğu’na yönelik eylemlerle bağlantılı olduğu tespit edildi.
Gürcistan’da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Çınar, 9 Eylül’de Ardahan’daki Türkgözü Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı sırada yakalandı.
Yapılan kontrollerde, Çınar hakkında “suç örgütüne üye olma” suçlamasıyla açılan davanın İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdüğü belirlendi. Mahkemeye sevk edilen Çınar tutuklandı.