Kırmızı bültenle aranan şüpheli Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'de kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan şüpheli Eskişehir'de yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kentte huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla suç işlemek isteyen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, terör örgütü üyesi olduğu ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edilen yabancı uyruklu O.L.S.M.A'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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