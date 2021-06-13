Kırmızı bültenle aranan teröristin de arasında olduğu 12 kişi yakalandı

Hatay sınırında kırmızı bültenle aranan teröristin de arasında olduğu 12 kişinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırların güvenliği için mücadelenin sürdüğü vurgulandı.



Açıklamada, Hatay sınırında yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığı belirtilerek, "Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi" bilgisi paylaşıldı.



Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz sürüyor!



Hatay’da görevli Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi. pic.twitter.com/KKTFdPHO3O — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 13, 2021