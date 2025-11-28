Kırmızı bültenle aranan üç suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.B., A.C.E., Ü.G. ile ulusal seviyede aranan B.S., E.Y., M.K., H.M. ve T.Ç. Gürcistan'da yakalandı.

Haklarında kırmızı bülten çıkarılan, "Yağma", "Hırsızlık", "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan B.B., "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Yağma" suçlarından aranan A.C.E., "Kasten öldürme" suçundan aranan Ü.G.'nin Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

"Resmi belgede sahtecilik", "Şantaj", "Hırsızlık", "Konut dokunulmazlığını ihlal", "Kasten yaralama", "Güveni kötüye kullanma", "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık", "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" şeklinde suç kayıtları bulunan B.S., E.Y., M.K., H.M. ve T.Ç. de Türkiye'ye iade edildi.

Bakan Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerinin, zehir tacirlerinin ülkemize iadelerini sağlayacağız." dedi.