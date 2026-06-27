Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı. MİT tespit etti, polis yakaladı
27.06.2026 19:47
Kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) adresini tespit ettiği uluslararası uyuşturucu kaçakçısı, Mersin'de polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışma sonucunda yabancı uyruklu şüphelinin yeri tespit edildi.
Bu kapsamda, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş, Narkotik, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şubeleri ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı D.M. Mezitli ilçesinde yakalandı.