Kırmızı bültenle aranan iki suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan iki suçlu daha Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Gürcistan'da kırmızı bültenle aranan iki şüphelinin Türkiye'ye iadesinin gerçekleştiğini duyurdu.
Yerlikaya, “Silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.S. ile “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından aranan H.A.'nın iadesinin gerçekleştiğini açıkladı.
Kabine döneminde toplam 333 kırmızı bültenle aranan şüphelinin Türkiye'ye iadesinin gerçekleştiğini ifade eden Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar." dedi.
“Kırmızı Bültenle Aradığımız 2 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik. Bizden kaçamayacalar. Bu kabine dönemimizde 333 suçlunun ülkemize iadesini sağladık”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 8, 2025
🟥 Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Aradığımız M.S. ve H.A. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri… pic.twitter.com/vywTKnIasL
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