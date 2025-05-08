Kırmızı bültenle aranan iki suçlu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan iki suçlu daha Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlandı.

Kırmızı bültenle aranan iki suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından 'da kırmızı bültenle aranan iki şüphelinin 'ye iadesinin gerçekleştiğini duyurdu.

Yerlikaya, “Silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.S. ile “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından aranan H.A.'nın iadesinin gerçekleştiğini açıkladı.

Kabine döneminde toplam 333 kırmızı bültenle aranan şüphelinin Türkiye'ye iadesinin gerçekleştiğini ifade eden Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar." dedi.

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