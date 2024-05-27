Kırmızı bültenle aranıyordu, Adana'da yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde polis ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri denetim sırasında şüphelendikleri bir otomobili takibe alıp durdurdu.



Araçta, çelik yelek, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 12 mermi ele geçirildi.



Bunun üzerine aracın sürücüsü Ahmet Y. ile yanında yolculuk eden ve üzerinden kimlik çıkmayan kişi gözaltına alındı.



Yapılan araştırmada, kimliği bulunmayan kişinin Irak asıllı Türk ve İsveç vatandaşı İsmail A. olduğu, zanlının İsveç'te bir cinayetle ilgili Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

