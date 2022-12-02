Kırmızı bültenle aranıyordu: Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, cinayetin de aralarında olduğu çok sayıda suçtan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Serkan Akbaba'nın Almanya'da yakalandığını duyurdu. İstanbul Emniyeti'nden görevlilere teslim edilen Akbaba'nın Türkiye'ye getirildiği belirtildi.

Kırmızı bültenle aranıyordu: Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan cinayet zanlısı Serkan Akbaba, 'da yakalanarak 'ye getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "tehdit", "kaçakçılık", "basit yaralama", "kasten öldürme ve kasten yaralama" suçlarından aranan ve yurt dışında olduğu tespit edilen Serkan Akbaba'nın, hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonucu, Almanya'da yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, Akbaba'nın, dün Interpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri tarafından, Almanya'nın Frankfurt şehrinde teslim alındığı belirtildi.

Akbaba'nın, aynı gün, adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildiği kaydedildi.

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