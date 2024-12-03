Kırmızı bültenle aranıyordu, Ankara’da yakalandı

Türkmenistan adli makamları tarafıdan kırmızı bültenle aranan Aynabat Yegenova, Ankara polisinin operasyonuyla yakalandı. Yegenova, yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanıyor.

Kırmızı bültenle aranıyordu, Ankara’da yakalandı

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Tüm dünyada kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova, ’da yakalandı.

Yegenova, yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla aranıyordu.

Türkmenistan uyruklu Yegenova, başkent Ankara’da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yegenova hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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