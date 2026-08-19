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Kırmızı bültenle aranıyordu, Avcılar'da yakalandı

19.08.2026 09:35

Kırmızı bültenle aranıyordu, Avcılar'da yakalandı
IHA

Zanlı işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

AA
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Fas makamları tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu ticareti şüphelisi, İstanbul Avcılar'da yakalandı.

İstanbul'da kırmızı bültenle aranan uyuşturucu şüphelisi yakalandı.

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışma kapsamında, uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik araştırma ve takip çalışması gerçekleştirdi.

 

AVCILAR'DA YAKALANDI

 

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, Fas yetkili makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan ülkeye iadesi amacıyla aranan Z.E'nin (36) Avcılar'da bulunduğu tespit edildi.

 

Şüpheli, dün belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

 

UYUŞTURUCUYU YUTUP YURT DIŞINA ÇIKARMAYA ÇALIŞMIŞ

 

Yapılan araştırmada Z.E.'nin, farklı ülkelerde düzenlenen operasyonlarda yakalanan kız kardeşi ve yakın arkadaşlarını kullanarak uyuşturucu maddeleri kapsül halinde yutma yöntemiyle yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlendi.

 

Z.E., yasal işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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