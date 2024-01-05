Kırmızı bültenle aranıyordu, Çanakkale'de yakalandı

Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tarafından ''cinsel amaçlı insan ticareti yapmak'' suçundan kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yakalandı.

Kırmızı bültenle aranıyordu, Çanakkale'de yakalandı

Interpol tarafından ''cinsel amaçlı insan ticareti yapmak'' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "Madame Claude" lakaplı Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova'nın 'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Mirxanova'nın Rusya, Belarus, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbeskistan uyruklu birçok kadını yasadışı yollarla 'ye sokarak aracılar vasıtasıyla genelevlere pazarladığı tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda Mirxanova, Küçükkuyu'daki evinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mirxanova, sınır dışı edilmek üzere Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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