Kırmızı bültenle aranıyordu, Çorum'da yakalandı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DAEŞ'in eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü DAEŞ içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyetlerde bulunduğu ve terörizm suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle arandığı belirlenen yabancı uyruklu, kent merkezinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.



Ekiplerce evde yapılan aramada, çeşitli dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.