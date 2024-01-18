Kırmızı bültenle aranıyordu: DAEŞ üyesi Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'de, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu terör örgütü DAEŞ üyesi M.İ.A.A gözaltına alındı.

Kırmızı bültenle aranıyordu: DAEŞ üyesi Eskişehir'de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 'in silahlı kanadı içinde eylem ve faaliyette bulunan, örgütün "Daşisa" listesinde adı geçen ve kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu M.İ.A.A'nın Eskişehir'de olduğu tespit edildi.

M.İ.A.A, ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 38 bin lira ve 200 dolar ele geçirildi, çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan M.İ.A.A'nın, Eskişehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

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