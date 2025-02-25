Kırmızı bültenle aranıyordu, Denizli'de yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mısır vatandaşı şüpheli, Denizli'de gözaltına alındı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, "tasarlayarak öldürmek" suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirtilen Mısır vatandaşı M.I.A.M.'nin (39) kentte olduğu bilgisine ulaşıldı.
Yakalanan M.I.A.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi görevlilerine teslim edildi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Mısır
- Denizli
- Polis