Kırmızı bültenle aranıyordu, Denizli'de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mısır vatandaşı şüpheli, Denizli'de gözaltına alındı.

Kırmızı bültenle aranıyordu, Denizli'de yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, "tasarlayarak öldürmek" suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirtilen vatandaşı M.I.A.M.'nin (39) kentte olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yakalanan M.I.A.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi görevlilerine teslim edildi.​​​​​​​

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