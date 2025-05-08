Kırmızı bültenle aranıyordu, Fethiye'de yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Interpol tarafından "cinsel taciz" suçundan kırmızı bültenle aranan S.D.H.'nin (47) Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
S.D.H., jandarmadaki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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