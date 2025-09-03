Kırmızı bültenle aranıyordu, Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DAEŞ silahlı terör örgütü üyesi olan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu M.M.M.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerin araştırması sonunda şüphelinin Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunduğu belirlendi.

Şafak vakti düzenlenen operasyonla gizlendiği adreste yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.