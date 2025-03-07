Kırmızı bültenle aranıyordu, Muğla'da yakalandı

Interpol tarafından "nitelikli hırsızlık" suçundan kırmızı bültenle aranan Bosna Hersek uyruklu A.K.'nin (36) Muğla Fethiye'de olduğu belirlendi.



Şüpheli, Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



A.K., jandarmadaki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.