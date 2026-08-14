Kırmızı bültenle aranıyordu. Serkan Kurtuluş bugün Türkiye'ye iade edilecek

İş insanı Gökhan Kalıpçı ve eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un öldürülmesi gibi birçok olaya adı karışan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş'un bugün Türkiye 'ye iade edileceği öğrenildi.

Kurtuluş, 2020 yılında Arjantin 'in başkenti Buenos Aires'te Interpol ekiplerince yakalanmıştı.

İçişleri Bakanlığı gelişmeyi şöyle duyurdu:

"Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, bugün Arjantin’den Türkiye’ye getiriliyor.

‘Tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacı ile örgüt kurma, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma, silahla birden fazla kişiyle var olan suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanmak suretiyle zincirleme şekilde tehdit’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş isimli şahıs, Arjantin'de yakalandı ve bugün ülkemize iade ediliyor.

Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

AHMET KURTULUŞ'UN ÖLDÜRÜLMESİ

Ahmet Kurtuluş, İzmir’deki “Serkan Kurtuluş Suç Örgütü” davasının sanıkları arasında yer alıyordu.

Kamuoyunda “Babalar Grubu” olarak bilinen iş insanlarına yönelik FETÖ operasyonu listesi, dönemin İzmir İstihbarat Şube Müdürü Kudret Dikmen tarafından Ahmet Kurtuluş aracılığıyla çete lideri Serkan Kurtuluş’a sızdırılmış, çete de “MİT’e çalışıyoruz, devlet arkamızda” diyerek listede adı bulunan kişilere ulaşıp tehditle yüksek miktarda paralar elde etmişti.

Ahmet Kurtuluş FETÖ Borsası davasında bildiklerini anlatmak üzereyken, Mayıs 2019’da evine polis kılığında gelen Yener Toga tarafından öldürülmüştü.

2019 yılı sonrasında eski MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku da kendi aracındayken silahla vurulmuş, tetikçinin Serkan Kurtuluş'un adamı olduğu belirtilmişti.

Eski CHP Milletvekili Bülent Baratalı'nın oğlu Yiğit Baratalı'nın aracının 28 Ocak'ta kurşunlanması da Kurtuluş ile ilişkilendirilmişti.