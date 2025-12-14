Kırmızı bültenle aranıyorlardı! 24 suçlu Türkiye'ye iade edildi
14.12.2025 12:54
NTV - Haber Merkezi
Kırmızı bültenle aranan 20 şüpheli ile ulusal seviyede aranan dört suçlu bulundukları ülkelerde yakalanıp Türkiye'ye getirildi.
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ederken, 24 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı.
Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan 20 şüpheli ile ulusal düzeyde aranan dört şüphelinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi.
19'U GÜRCİSTAN'DAYDI
Şüphelilerden 19'u Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edilirken diğer suçluların Almanya, Avusturya, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan'dan iadesi sağlandı.
Bakan Yerlikaya son 2,5 yılda 58 ülkeden kırmızı bültenle aranan 584 şüphelinin iade edildiğini bildirdi.