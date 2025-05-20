Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Gürcistan'da yakalandılar

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.B., S.D., M.T. ve E.Ö. Gürcistan'da yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu; 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama' suçundan kırmızı bültenle aranan F.B., 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama ve yağma' suçlarından kırmızı bültenle aranan S.D., 'yakın akrabayı öldürme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından kırmızı bültenle aranan M.T., 'yağma ile cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Ö. Gürcistan'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar."