Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Suç örgütü lideri Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve örgüt üyesi İbrahim Kaymak, Ermenistan'la başlatılan görüşmeler sonucu Türk polisince Türkiye'ye getirildiğini bildirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Organize suç örgütleriyle mücadelemizi sadece sınırlarımızda değil, sınır ötesinde de sürdürüyoruz; sürdürmeye devam edeceğiz. Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarını bir bir yakalamaya devam edeceğiz." denildi.

15 YILDIR ARANIYORDU!

Açıklamada Ercan Yılmaz'ın 15 yıldır, 43 yakalama emri ile Türkiye'de, 14 yıldır da İnterpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı açıklandı. Yılmaz'ın Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olduğu da belirtildi.



Türkiye'ye getirilen İbrahim Kaymak'ın da 6 yıldır, 10 yakalama emri ile Türkiye'de, 1 yıldır da İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede arandığı açıklamada yer aldı.