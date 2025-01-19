Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Suç örgütü lideri Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Ercan Yılmaz ve örgüt üyesi İbrahim Kaymak yakalandı. Barış Boyun suç örgütü ile bağlantısı bulunan Yılmaz ve Kaymak, Ermenistan ile başlatılan görüşmeler sonucu Türk polisi tarafından Türkiye’ye getirildi.
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve örgüt üyesi İbrahim Kaymak, Ermenistan'la başlatılan görüşmeler sonucu Türk polisince Türkiye'ye getirildiğini bildirdi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Organize suç örgütleriyle mücadelemizi sadece sınırlarımızda değil, sınır ötesinde de sürdürüyoruz; sürdürmeye devam edeceğiz. Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarını bir bir yakalamaya devam edeceğiz." denildi.
15 YILDIR ARANIYORDU!
Açıklamada Ercan Yılmaz'ın 15 yıldır, 43 yakalama emri ile Türkiye'de, 14 yıldır da İnterpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı açıklandı. Yılmaz'ın Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olduğu da belirtildi.
Türkiye'ye getirilen İbrahim Kaymak'ın da 6 yıldır, 10 yakalama emri ile Türkiye'de, 1 yıldır da İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede arandığı açıklamada yer aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kırmızı Bültenle aranan her iki şahsın da ülkemize iadesine yönelik çalışmaları büyük bir titizlikle yürüten Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımıza, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımıza, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Başkanlıklarımıza, Ordu İl Emniyet Müdürlüğümüz ile sergiledikleri iş birliği için Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Tigran Dadunts’a teşekkür ediyoruz."
ERCAN YILMAZ'IN ÇETESİ KUYU 3'TE ÇÖKERTİLMİŞTİ
Geçtiğimiz Haziran ayında elebaşılığını yurt dışında firari olarak aranan ve bugün yakalanan Ercan Yılmaz'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon yapılmıştı.
Ercan Yılmaz suç örgütü; iş insanlarını yağmalamak amacıyla tehdit ve silah zoruyla para isteme, örgütün haksız para talebini kabul etmeyen iş insanlarına yönelik motosikletli tetikçileri kullanarak silahlı saldırı düzenleme, eğlence mekanlarını zorla ele geçirmek amacıyla işyeri sahiplerine ve çalışanlarına yönelik silahlı eylemler gerçekleştiriyordu. Bu kapsamda 12 kişi yakalanmıştı.
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