Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Türkiye'ye iade edildiler

Kırmızı bültenle aranan beş şüpheli, Türkiye'ye iade edildi.

Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y., A.D. ve O.Ç., ulusal seviyede aranan İ.K. ve G.Y. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı." dedi.

Yerlikaya A.A.Y.'nin çocuk istismarı suçlamasıyla arandığını bildirdi.

A.D. isimli şüphelinin ise adam öldürme ve adam öldürmeye teşebbüsle suçlandığını kaydeden Bakan Yerlikaya, O.Ç. isimli şüphelinin ise görevi yaptırmamak için direnme suçlamasıyla arandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, İ.K. isimli şüphelinin ise yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme suçlamasıyla arandığını ifade etti.

G.Y. isimli şüpheli ise FETÖ'ye üye olma suçlamasıyla aranıyordu.

"TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR"

Beş şüphelinin de Gürcistan'dan iadelerinin sağlandığını belirten Bakan Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü üyelerini, organize suç örgütü mensuplarını ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.