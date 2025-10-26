Kırmızı bültenle aranıyorlardı, yakalanıp Türkiye'ye getirildiler

Kırmızı bültenle aranan dokuz suçlu, yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

Gelişmeyi İçişileri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Bakan Yerlikaya, Türkiye'ye iadeleri sağlanan suçlular arasında ulusal seviyede aranması bulunan bir kişinin de bulunduğunu bildirdi.

"BİR BİR YAKALAYIP GERİ GETİRİYORUZ"

Operasyonun EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştiği bilgisini veren Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz." dedi.

ARALARINDA SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ DE VAR

Türkiye'ye getirilen isimler arasında Demirözler isimli organize suç örgütünün üyesi S.T. de bulunuyor. S.T., kasten öldürme suçlamasıyla aranıyordu. Suç örgütü üyesi, Rusya'dan Türkiye'ye iade edildi.

Operasyon kapsamında yakalanıp Türkiye'ye getirilen diğer isimler şöyle:

"- Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.K. Almanya'da,

- Kasten Öldürmeye Teşebbüs suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.S. Almanya'da,

- Kasten Öldürme suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.Y. Almanya'da,



- Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Şartlı Tahliyenin Geri Alınması suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.A.E. Gürcistan'da,

- Yağma, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İhaleye Fesat Karıştırma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.G. Gürcistan'da,

- Silahlı Yağma suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.G. Belçika'da,

- Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma, Kasten Öldürme ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ü.K. Bulgaristan'da,

- Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.U. Rusya'da,

- Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan ulusal seviyede aranan H.Y. Gürcistan'da yakalandı."