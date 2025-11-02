Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 11 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kırmızı bülten ile aranan 9, ulusal seviyede haklarında arama kararı olan 2 şüphelinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.



Bakan Yerlikaya şüphelilerden 6'sının Gürcistan 3'ünün ise Almanya'dan iadelerinin sağlandığını vurguladı.



Arnavutluk ve Belçika'dan da 2 şüpheli Türkiye'ye getirildiğini duyuran Yerlikaya açıklamasında "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.